LIVE Lituania-Italia Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | palla a due a Klaipeda Mannion subito in quintetto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-0 Zemaitis spara la tripla per allungare il parziale a 7-0. Avvio difficile per gli azzurri che stanno soffrendo la fisicità della Lituania. 4-0 Blazevic va fin in fondo ed appoggia. 2-0 Zemaitis in penetrazione sblocca il punteggio. Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti e forza Italia! Questi gli Starting five scelti dai due coach: Blazevic Radzevicius Masiulis Zemaitis Paliunekas (Lituania); Mannion Tonut Tessitori Procida Ferrari (Italia) 17:25 Tutto è pronto per gli inni nazionali, con la palla a due che verrà alzata tra circa cinque minuti in un’atmosfera davvero molto calda com’è solito in un paese dove il basket è vissuto quasi come una ‘religione’. 🔗 Leggi su Oasport.it
