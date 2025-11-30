LIVE Lituania-Italia 81-82 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | IMPRESA AZZURRA A KLAIPEDA! Procida e Mannion decisivi nel quarto conclusivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:36 Termina qui la nostra diretta Live per questa grande impresa degli azzurri contro la Lituania. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di domenica e un saluto sportivo! 19:33 Bilancio di una vittoria e una sconfitta per gli uomini di Luca Banchi, che ritorneranno in campo per le Qualificazioni ai Mondiali 2027 nella seconda finestra in programma a febbraio 2026 (trasferta in Islanda e poi in casa contro la Gran Bretagna). 19:30 24 punti di Gabriele Procida che ha spaccato in due la partita nel quarto conclusivo, con 16 punti di Stefano Tonut e 15 punti di Nico Mannion. 🔗 Leggi su Oasport.it

