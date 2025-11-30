LIVE Lituania-Italia 68-73 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | Procida scatenato nel quarto conclusivo azzurri a +5
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out Banchi a -3’25” dalla sirena finale. 70-76 Blazevic con il pick and roll per tenere la Lituania ancora in scia. 68-76 TESSITORI CON LA TRIPLA DA LONTANISSIMOOOOOOO 68-73 Chiuso il 2+1 da Procida per il nuovo +5 Italia. Time-out immediato di Kurtinaitis. 68-72 PROCIDA COL FALLO! ARRIVA ANCHE IL ‘VENTELLO’. 68-70 22 di Amedeo Tessitori in lunetta per riportare l’Italia davanti. 68-68 Rubstavicius appoggia per il pareggio. 66-68 Velicka segna un’altra bomba per la Lituania. 19 punti per l’ex Fortitudo Bologna e Alba Berlino, di cui 13 solo in quest’ultimo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it
