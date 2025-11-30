LIVE Lituania-Italia 56-56 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | Tonut ancora decisivo perfetta parità dopo 30?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Va in archivio anche il terzo quarto: all’ultima pausa breve match in perfetta parità sul 54-54! 54-54 TESSITORI PER IL PAREGGIO! 54-52 TOOOONUUUUT! BOMBAAAAAAAAAAA 54-49 22 per Gudaitis a cronometro fermo. 52-49 Appoggio perfetto di Amedeo Tessitori per il -3 Italia. 52-47 Rubstavicius con la penetrazione. Time-out Banchi che non accetta i troppi rimbalzi offensivi concessi. 50-47 12 per Velicka a cronometro fermo. 49-47 PROOOCIDA! LA BOMBAAAAAAA 49-44 Velicka risponde subito per i padroni di casa. 46-44 PETRUCELLI DA TRE SU ASSIST DI MANNION! 46-41 Sargiunas per allungare il parziale lituano. 🔗 Leggi su Oasport.it
