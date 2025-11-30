LIVE Lituania-Italia 46-44 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | partita punto a punto gli azzurri rimangono in scia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-44 Velicka risponde subito per i padroni di casa. 46-44 PETRUCELLI DA TRE SU ASSIST DI MANNION! 46-41 Sargiunas per allungare il parziale lituano. 44-41 Rubstavicius da tre per il +3 Lituania. 41-41 FERRARI COL SEMI-GANCIO! PAREGGIO ITALIA. Time-out Lituania. 41-39 NICOOO MAAANNIOOON! BOMBAAAAAAA 41-36 Canestro di Blazevic che va in doppia cifra (10 punti). 39-36 STEFANO TONUT! PARTITA PAZZESCA PER LUI OGGI, 13 PUNTI E -3. Inizia la ripresa! Forza azzurri, crediamoci! 18:35 Squadre già rientrate per il riscaldamento che precede la ripresa delle ostilità a brevissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Lituania-Italia 46-44, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: partita punto a punto, gli azzurri rimangono in scia

