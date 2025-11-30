LIVE Lituania-Italia 39-34 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | padroni di casa a +5 dopo 20? doppia cifra per Tonut
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il primo tempo: dopo 20? la Lituania rimane avanti 39-34 sull’Italia. 39-34 Stefano Tonut da due sfruttando la ‘tabella’ per tenere l’Italia a -5. 39-32 Giro perfetto in lunetta da Blazevic. 37-32 Dentro il libero di Radzevicius. Fallo tecnico fischiato a Luca Banchi per un contatto non fischiato dagli arbitri. 36-32 John Petrucelli col taglio sul lato debole. 36-30 22 a cronometro fermo di Sargiunas per il +6 Lituania. 34-30 Schiacciata al volo di Gudaitis. 32-30 Appoggio di Nico Mannion per il -2 Italia. 32-28 12 ai liberi per l’ex Olimpia Milano e Napoli Arturas Gudaitis. 🔗 Leggi su Oasport.it
