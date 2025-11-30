LIVE Lituania-Italia 19-16 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | gli azzurri rimangono in scia alla prima sirena
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-18 Blazevic con l’appoggio: altro mini-parziale lituano di 4-0. 21-18 Rubstavicius con la penetrazione per ristabilire il +3. 19-18 John Petrucelli sulla linea di fondo: ancora -1 Italia. Inizia il secondo quarto a Klaipeda! Si chiude il primo quarto sul 19-16 in favore della Lituania sull’Italia. 19-16 Sargiunas alza la parabola per il +3. 17-16 Contropiede di Stefano Tonut che sale a quota 9 punti. 17-14 Sargiunas da tre per il nuovo vantaggio lituano! 14-14 Pareggio azzurro con Davide Casarin. 14-12 Radzevicius in transizione per il sorpasso Lituania: time-out immediato di Luca Banchi a -2’20” dalla prima sirena. 🔗 Leggi su Oasport.it
