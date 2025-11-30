CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 557 Notato Gasly per essere entrato in pista in maniera pericolosa. Il francese era uscito alla quindici ed è rientrato direttamente in traiettoria. GIRO 457 Al momento la classifica del Mondiale piloti vede Norris in testa con 12 punti su Piastri e 22 su Verstappen. Ma siamo solamente all’inizio. GIRO 357 Norris deve guardarsi negli specchietti da Antonelli che è a 0.862 secondi. L’italiano è l’unico nelle prime cinque posizione ad avere il DRS GIRO 357 Giro veloce di Piastri che prova ad allungare su Max Verstappen. Il distacco tra i due è di 1.676 GIRO 357 Hulkenberg passa Leclerc che ora è undicesimo GIRO 257 Russell si è stabilizzato in settima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Verstappen sorpassa Norris in partenza, Hamilton cerca la rimonta