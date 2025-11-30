CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Al Lusail International Circuit è il momento della gara, uno degli snodi cruciali di questa stagione: Lando Norris avrà il primo match point, Oscar Piastri e Max Verstappen proveranno a portare la contesa a Yas Marina. Per chiudere la contesa e proclamarsi Campione del Mondo Lando Norris deve portare il proprio vantaggio su Piastri e Verstappen oltre i 25 punti. Sulla carta sono molteplici le combinazioni favorevoli per il britannico, m a in pratica l’unico scenario fattibile è la vittoria del numero 4, che in questo modo vincerebbe il Mondiale senza dover guardare i risultati degli altri due contendenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: sarà una gara decisiva per l’assegnazione del Mondiale?