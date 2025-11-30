LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | primo match point per Lando Norris! Alle 17.00 la partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26 Oscar Piastri e Max Verstappen proveranno ad allungare il Mondiale, tenendo ancora in vita i sogni iridati. Per farlo entrambi avranno bisogno di stare davanti a Norris quest’oggi, provando a guadagnare quanti più punti è possibile sul britannico. 16.23 Primo match point per Lando Norris! A Lusail il britannico può chiudere i giochi per il titolo del Mondiale piloti senza portare la contesa a Yas Marina, ultimo GP della stagione. 16.20 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della gara del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

