LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via primo match point per Norris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Tutti i piloti partiranno con gomme medie nuove ad eccezione di Nico Hulkenberg e Lewis Hamilton (soft nuova), e di Alexander Albon e Franco Colapinto (dura nuova) 17.00 Inizia il giro di formazione. 16.58 La temperatura dell’aria è di 23 gradi, mentre quella dell’asfalto è di 29°C. 16.56 Partirà dalla pit lane Franco Colapinto 16.53 La partenza sarà un momento delicato di questa corsa. A Lusail non è semplice prendere la posizione in pista, ragion per cui chiudere in testa il primo giro significa avvicinare la vittoria del GP. Sarà importante capire quanto i piloti vorranno rischiare la staccata in curva 1: Lando Norris ha tutto da perdere, mentre Oscar Piastri e Max Verstappen sono chiamati ad attaccare maggiormente per tenere vivo il Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

