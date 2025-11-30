LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | Norris può chiudere i giochi per il Mondiale Partenza alle 17.00
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Al Lusail International Circuit è il momento della gara, uno degli snodi cruciali di questa stagione: Lando Norris avrà il primo match point, Oscar Piastri e Max Verstappen proveranno a portare la contesa a Yas Marina. Per chiudere la contesa e proclamarsi Campione del Mondo Lando Norris deve portare il proprio vantaggio su Piastri e Verstappen oltre i 25 punti. Sulla carta sono molteplici le combinazioni favorevoli per il britannico, m a in pratica l’unico scenario fattibile è la vittoria del numero 4, che in questo modo vincerebbe il Mondiale senza dover guardare i risultati degli altri due contendenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pole position per l’australiano, che ha battuto la diretta concorrenza. Incubo Ferrari, con #Hamilton già fuori dal Q1; #Leclerc decimo. Ecco cosa è accaduto #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulauno #newsf1 #QatarGp - facebook.com Vai su Facebook
#f1granpremio #qatargp Segui la diretta della Qualifica del GP del Qatar, ventitreesimo round della stagione 2025 di F1 su Formula1.it. Tabelle dei tempi, immagini dal circuito, dichiarazioni e commenti dei protagonisti in tempo reale. #f1 #formula1… formula1 Vai su X
A che ora la F1 in tv oggi, GP Qatar 2025: programma gara, streaming, differita TV8 - Oggi, domenica 30 novembre, andrà in scena il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Segnala oasport.it
LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: sarà una gara decisiva per l’assegnazione del Mondiale? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara del GP del Qatar, ... Da oasport.it
Formula 1 oggi, orari TV del GP Qatar su TV8 e Sky e dove vederlo: Piastri in pole, Norris può diventare campione - La corsa F1 di oggi sul circuito di Losail inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma in differita a partire dalle ore 21:30 (pre- Secondo fanpage.it