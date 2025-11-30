LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | momento decisivo del Mondiale triello per il podio con Sainz Antonelli e Norris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 5657 Encomiabile la guida di Sainz che ha un vantaggio di 1.099 su Antonelli. Lo spagnolo sta lottando con le unghie e con i denti per mantenere il podio GIRO 5657 Procede lentamente Hadjar che ha forato. GIRO 5557 Problemi per Hadjar!!! GIRO 5557 Norris non riesce ad attaccare Antonelli, che ora risente anche della scia di Sainz. Grande guida di Antonelli che arriva sul rettilineo finale sempre con 78 decimi di vantaggio GIRO 5457 Sainz ha problemi al fondo ma sta stringendo i denti per mantenere il podio. Lo spagnolo ha 1.561 di vantaggio su Antonelli che ora sta spingendo a tutta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: momento decisivo del Mondiale, triello per il podio con Sainz, Antonelli e Norris

