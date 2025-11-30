LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | momento decisivo del Mondiale Norris deve attaccare per limitare i danni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 5057 Non deve neppure chiudere la porta Antonelli con Norris che in questo giro era ancora troppo lontano. Il britannico non deve perdere troppo tempo per avere la chance di andare a recuperare anche Sainz. GIRO 4957 Norris è in zona DRS con Antonelli. Il britannico avrà la grande occasione in curva 1, sfruttando anche la scia GIRO 4957 Piastri si sta avvicinando a Verstappen ma non a sufficienza per riprenderlo. Il distacco tra i due è di 13.262 GIRO 4857 Norris è a 1.967 secondi da Antonelli. Il britannico essere bravo ad attaccare l’italiano senza prendersi troppi rischi per non incappare in uno zero GIRO 4757 Questa la classifica: 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: momento decisivo del Mondiale, Norris deve attaccare per limitare i danni

