LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | cambia nuovamente tutto!! Attesa per il pit stop Mclaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 3957 Verstappen è a 2.069 da Norris. Il britannico in questo momento è più lento di Sainz ed Antonelli con cui sarebbe in lotta nel momento del pit stop GIRO 3857 Norris ha preso pesantemente un cordolo alla curva 15. Il britannico continua a perdere da Verstappen. GIRO 3857 Questa la classifica: 1. Oscar Piastri Leader 2. Lando Norris +6.402 3. Max Verstappen +8.773 4. Carlos Sainz +28.957 5. Kimi Antonelli +33.423 6. Fernando Alonso +44.210 7. Isack Hadjar +45.421 8. George Russell +46.281 9. Charles Leclerc +49.511 10. Lance Stroll +53.768 11. Liam Lawson +54. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: cambia nuovamente tutto!! Attesa per il pit stop Mclaren

Scopri altri approfondimenti

Il GP del Qatar, previsto per le ore 17:00 italiane, sarà il più grande match point per Lando Norris in ottica Mondiale. Su Fuori Pista la diretta testuale della gara. - facebook.com Vai su Facebook

F1 Gp Qatar, caccia alla pole: le qualifiche in diretta Vai su X

F1 diretta GP Qatar LIVE: pit stop Max, Piastri e Norris davanti ma devono fermarsi. Kimi 5°, Ferrari imbottigliate - Il racconto in diretta del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. sport.virgilio.it scrive

LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: cambia nuovamente tutto!! Attesa per il pit stop Mclaren - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 35/57 Verstappen ha gomma dura, così come la maggior parte dei problemi GIRO 34/57 Siamo tornati alla ... Da oasport.it

F1 GP Qatar, la gara in diretta LIVE: Piastri davanti a Norris e Verstappen, ma l’incidente tra Hulkenberg e Gasly favorisce Max - La gara F1 di oggi che prenderà il via sul circuito di Losail tra quindici minuti sarà trasmessa in diretta da Sky ma la corsa del GP del Qatar si potrà vedere anche in live streaming su SkyGo e, solo ... Riporta fanpage.it