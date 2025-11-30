LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA | terza tornata l’olandese van Alphen crea il vuoto

Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10 14.00 L’atleta di casa Fouquenet scalza Bentveld e guadagna la seconda posizione. La francese è ora distante 9” dall’unica battistrada van Alphen. 13.58 Terza tornata, ne verranno percorse sei. Fouquenet punta la seconda piazza. 13.56 Bentveld paga 5” dalla leader van Alphen. 13.55 van Alphen prova ad andarsene, crea il vuoto l’olandese. 13.53 Caduta per la belga Norbert Riberolle, la quale non ha riportato conseguenze. 13.51 Si sfilaccia il gruppo, van der Haijden e Alvarado tentano la selezione. 🔗 Leggi su Oasport.it

