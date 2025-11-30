LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA | seconda tornata gruppo compatto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO DI CICLOCROSS FEMMINILE DALLE 14.00 15.24 Niewenhuis aumenta la sua andatura e tenta lo strappo. 15.22 A ruota dei già citati c’è anche il fiammingo Vandeputte. 15.21 Nessun vero tentativo di selezione. 15.19 Aerts e Niewenhuis si scambiano ripetute volte la prima posizione. 15.17 La prima tornata termina con Toon Aerts che conquista la leadership della corsa. 15.15 Gruppo molto compatto, l’olandese Nieuwenhuis ora al comando. 15.12 Il belga Laurens Sweeck prende le redini della corsa. 15.10 PARTE LA GARA MASCHILE! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dominio Italian a Flamanville. Nella seconda tappa di Coppa del Mondo di ciclocross Juniores, un impeccabile Filippo Grigolini domina le strade francesi e si va a prendere la vittoria dopo il terzo posto nella prima tappa in quel di Tabor. Ma c'è di più, perché i - facebook.com Vai su Facebook
La Coppa del Mondo di ciclocross torna in Sardegna, dopo la cancellazione dell'appuntamento della scorsa stagione, domenica 7 dicembre. #CXWorldCup dlvr.it/TPXDt4 Vai su X
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale gara femminile Elite - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15. Riporta oasport.it
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: gara Elite maschile in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova maschile di ciclocross di ... Si legge su oasport.it
Coppa del mondo di ciclocross: Filippo Grigolini vince a Flamanville - 2026, dopo il debutto di Tabor, continua a parlare molto italiano anche a Flamanville. Lo riporta pianetamountainbike.it