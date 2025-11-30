LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA | seconda tornata gruppo compatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO DI CICLOCROSS FEMMINILE DALLE 14.00 15.24 Niewenhuis aumenta la sua andatura e tenta lo strappo. 15.22 A ruota dei già citati c’è anche il fiammingo Vandeputte. 15.21 Nessun vero tentativo di selezione. 15.19 Aerts e Niewenhuis si scambiano ripetute volte la prima posizione. 15.17 La prima tornata termina con Toon Aerts che conquista la leadership della corsa. 15.15 Gruppo molto compatto, l’olandese Nieuwenhuis ora al comando. 15.12 Il belga Laurens Sweeck prende le redini della corsa. 15.10 PARTE LA GARA MASCHILE! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclocross coppa del mondo flamanville 2025 in diretta seconda tornata gruppo compatto

