CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO DI CICLOCROSS FEMMINILE DALLE 14.00 15.52 Vandeputte a 2” dal quartetto di testa. 15.51 E a quattro tornate dalla fine, Cameron si aggrega ai battistrada. 15.48 Incredibile la risalita del britannico Cameron Mason. Si gioca il podio dopo aver pedalato le tornate iniziali nell’ombra. 15.46 Placato un tentativo di accelerazione di Nieuwenhuis. 15.45 Nieuwenhuis figura in prima piazza, a ruota Nys e van der Haar. A 6” Vandeputte e il britannico Mason. Staccati i restanti corridori. 15.44 Si stacca infatti Vandeputte, ora ne rimangono tre al comando. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: quattro giri alla fine, tre i battistrada al comando

