LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio della gara

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10 13.23 Il paesaggio normanno sarà lo scenario della gara, Paesi Bassi favoriti con Inge van der Heijden in prima linea. 13.20 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla cronaca testuale della seconda tappa della Coppa del Mondo di ciclocross. Fra poco meno di venti minuti il tracciato di Flamanville vedrà all’opera la prova femminile elite. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova femminile di ciclocross, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclocross coppa del mondo flamanville 2025 in diretta pochi minuti all8217inizio della gara

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della gara

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

live ciclocross coppa mondoLIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale gara femminile Elite - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15. Riporta oasport.it

live ciclocross coppa mondoLIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: gara Elite maschile in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova maschile di ciclocross di ... Come scrive oasport.it

live ciclocross coppa mondoCOPPA DEL MONDO. PELLIZOTTI SECONDA TRA LE JUNIORES SI ARRENDE SOLTANTO ALLA FRANCESE REVOL - E' ancora Grand'Italia nella seconda prova della Coppa del Mondo Juniores di Ciclocross che si è svolta a Flamanville in Normandia (Francia). Come scrive tuttobiciweb.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ciclocross Coppa Mondo