LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio della gara
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10 13.23 Il paesaggio normanno sarà lo scenario della gara, Paesi Bassi favoriti con Inge van der Heijden in prima linea. 13.20 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla cronaca testuale della seconda tappa della Coppa del Mondo di ciclocross. Fra poco meno di venti minuti il tracciato di Flamanville vedrà all’opera la prova femminile elite. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova femminile di ciclocross, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Coppa del Mondo di ciclocross torna in Sardegna, dopo la cancellazione dell'appuntamento della scorsa stagione, domenica 7 dicembre. #CXWorldCup dlvr.it/TPXDt4 Vai su X
**Il ciclocross internazionale torna in Sardegna: Coppa del Mondo a Terralba il 7 dicembre** TERRALBA - La località di Marceddì, nella borgata marina di Terralba, è pronta ad ospitare la terza tappa della Uci Cyclo-Cross World Cup il prossimo 7 dicembre, u - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale gara femminile Elite - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15. Riporta oasport.it
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: gara Elite maschile in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova maschile di ciclocross di ... Come scrive oasport.it
COPPA DEL MONDO. PELLIZOTTI SECONDA TRA LE JUNIORES SI ARRENDE SOLTANTO ALLA FRANCESE REVOL - E' ancora Grand'Italia nella seconda prova della Coppa del Mondo Juniores di Ciclocross che si è svolta a Flamanville in Normandia (Francia). Come scrive tuttobiciweb.it