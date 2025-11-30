LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA | inizia la gara

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10 13.53 Caduta per la belga Norbert Riberolle, la quale non ha riportato conseguenze. 13.51 Si sfilaccia il gruppo, van der Haijden e Alvarado tentano la selezione. 13.49 Siamo dentro al secondo giro, Fouquenet si avvicina alle due battistrada. 13.47 In corso la prima tornata, questa la situazione: le olandesi Leonie Bentveld e Aniek van Alphen conducono la prova. A 7” Worst, Clauzel e Fouquenet. A 12” il plotone principale. 13.45 Le connazionali Van Alphen e Bentveld hanno racimolato 5” sul plotone delle contendenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

