LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA | gara Elite maschile in tempo reale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova maschile di ciclocross di Flamanville (Francia), valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Sette giorni fa è andato in scena l’appuntamento di Tabor (Repubblica Ceca), Thibau Nys ha regolato gli avversari, andando a conquistare la prima piazza che vale il primato nella classifica generale. Quest’oggi, i corridori si batteranno attorno agli affascinanti paesaggi del territorio normanno, il Castello di Flamanville fa da cornice ai tre km del percorso in sterrato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
La Coppa del Mondo di ciclocross torna in Sardegna, dopo la cancellazione dell'appuntamento della scorsa stagione, domenica 7 dicembre. #CXWorldCup dlvr.it/TPXDt4 Vai su X
**Il ciclocross internazionale torna in Sardegna: Coppa del Mondo a Terralba il 7 dicembre** TERRALBA - La località di Marceddì, nella borgata marina di Terralba, è pronta ad ospitare la terza tappa della Uci Cyclo-Cross World Cup il prossimo 7 dicembre, u - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale gara femminile Elite - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova femminile di ciclocross, valida ... Da oasport.it
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: vince Thibau Nys, Sweeck e Nieuwenhuis sul podio - 44 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross maschile elité a Tabor. Come scrive oasport.it
Mathieu Van der Poel svela il suo calendario di ciclocross, mondiale confermato - 2026, in programma domenica in Francia a Flamanville, il campione del mondo Math ... Si legge su pianetamountainbike.it