LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA | gara Elite maschile in tempo reale

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova maschile di ciclocross di Flamanville (Francia), valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Sette giorni fa è andato in scena l’appuntamento di Tabor (Repubblica Ceca), Thibau Nys ha regolato gli avversari, andando a conquistare la prima piazza che vale il primato nella classifica generale. Quest’oggi, i corridori si batteranno attorno agli affascinanti paesaggi del territorio normanno, il Castello di Flamanville fa da cornice ai tre km del percorso in sterrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

