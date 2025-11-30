LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA | due giri al termine l’olandese van Alphen lanciata verso il successo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10 14.19 Plotone completamente spezzato, la prima parte di esso viene segnalata a 1’06”. 14.16 Alvarado raggiunge Fouquenet, la messicana e la francese si giocano il secondo posto. 14.14 Fouquenet prova a non mollare, portandosi a 18”. 14.12 Due giri al termine, van Alphen saldamente al comando. Fouquenet paga 21”, a 25” il terzetto composto da van der Heijden, Bentveld e Alvarado. 14.11 Fouquenet attacca e distanzia le corridore del quartetto. 14.09 Aniek van Alphen stanzia la quinta piazza nella graduatoria generale, in virtù del quinto posto di Tabor. 🔗 Leggi su Oasport.it

