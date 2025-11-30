CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10 14.19 Plotone completamente spezzato, la prima parte di esso viene segnalata a 1’06”. 14.16 Alvarado raggiunge Fouquenet, la messicana e la francese si giocano il secondo posto. 14.14 Fouquenet prova a non mollare, portandosi a 18”. 14.12 Due giri al termine, van Alphen saldamente al comando. Fouquenet paga 21”, a 25” il terzetto composto da van der Heijden, Bentveld e Alvarado. 14.11 Fouquenet attacca e distanzia le corridore del quartetto. 14.09 Aniek van Alphen stanzia la quinta piazza nella graduatoria generale, in virtù del quinto posto di Tabor. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: due giri al termine, l’olandese van Alphen lanciata verso il successo