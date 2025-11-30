CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10 14.28 Amandine Fouquenet ne ha di più e giunge seconda all’arrivo, terza Ceylin del Carmen Alvarado. 14.27 Applausi del pubblico per Aniek van Alphen, prima vittoria in Coppa del Mondo!!! 14.25 La neerlandese ha sferrato per prima l’attacco, poi la transalpina ha risposto. Ora sono appaiate e potrebbero arrivare così sino al traguardo. 14.24 Strappo di Alvarado, risponde prontamente Fouquenet! 14.22 Sarà presumibilmente volata tra Alvarado e Fouquenet. Lotta per la quarta piazza riservata invece a Bentveld e van der Heijden. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: dominio incontrastato di van Alphen, primo successo in Coppa del Mondo per l'olandese