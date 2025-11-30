Live Christmas 2025 Comune cerca progetti artistici Ma il contributo è massimo 3mila euro

Il Comune di Marcianise ha lanciato l’avviso pubblico per la partecipazione all’evento natalizio “Live Christmas 2025”, che si terrà da dicembre 2025 fino al 10 gennaio 2026. L’iniziativa è rivolta ad associazioni, comitati ed enti del Terzo settore che vogliano proporre progetti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondisci con queste news

Nel Comune di Venezia si accende la magia del #Natale! Questo weekend entra nel vivo il programma di iniziative “Venezia. It’s Christmas Time”, tra alberi di Natale, luminarie, mercatini che avvolgono calli, campi, strade e piazze nell’atmosfera di festa. - facebook.com Vai su Facebook

“Venezia. It’s Christmas Time”: gli eventi delle festività natalizie - It’s Christmas Time”, il ricco calendario di eventi promosso dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela spa, che anima t ... Come scrive live.comune.venezia.it

Teatro del Parco: il 28 e il 30 dicembre sul palco di Bissuola Live Christmas Eugenio in Via di Gioia e Luca Nesti & Banda Gaber - Le feste natalizie si avvicinano e anche Bissuola Live, la rassegna di concerti organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale ... Scrive live.comune.venezia.it

“Sarnico Magic Christmas 2025”, là ‘dove i sogni diventano realtà’ - Dal 30 novembre al 6 gennaio la cittadina sebina in festa per un mese di eventi, luci, spettacoli e atmosfere natalizie tra centro storico rinnovato, lungolago e spazi culturali. Secondo quibrescia.it