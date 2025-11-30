LIVE Biathlon Staffetta mista Östersund 2025 in DIRETTA | tutte a scuola da Dorothea e Italia ancora davanti!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON DALLE 14.00 GIRO 812 – Braisaz si porta a +18?6 dall’Italia, in mezzo c’è la Norvegia di Knotten. GIRO 812 – Adesso vediamo quanto guadagnerà su di noi la Francia. Sono già 10? tirati giù dopo 800 metri di giro. GIRO 812 – Schema di gara da sogno, ricordiamo che poi c’è Lisa! Braisaz in piedi troverà lo zero? Mamma mia, Braisaz con una ricarica e un pasticcio col caricatore paga 34? da Wierer! Che serie della pusterese! Sbaglia un a volta Braisaz! Non ha sbagliato Knotten ma paga 6? all’uscita. DOROTHEA, SEI FANTASTICA! MAMMA MIA WIERER! ESCE QUANDO BRAISAZ DEVE ANCORA INIZIARE A SPARARE” POLIGONO 58 – Braisaz, Wierer, Levins e Knotten insieme. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un buongiorno #ItaliaTeam con la staffetta femminile di biathlon sul podio di Coppa del Mondo! Wierer e Vittozzi segnano il miglior tempo nelle rispettive frazioni, spettacolari come quelle di Carrara e Auchentaller… Poteva iniziare meglio la #RoadToMila - facebook.com Vai su Facebook
Un buongiorno #ItaliaTeam con la staffetta femminile di biathlon sul podio di Coppa del Mondo! Wierer e Vittozzi segnano il miglior tempo nelle rispettive frazioni, spettacolari come quelle di Carrara e Auchentaller… Poteva iniziare meglio la #RoadToMila Vai su X
LIVE Biathlon, Staffetta mista Östersund 2025 in DIRETTA: Italia davanti dopo la prima frazione, ora Hofer! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON DALLE 14. Lo riporta oasport.it
LIVE Biathlon, Single Mixed Relay 2025 in DIRETTA: trionfo svedese sulla neve di casa! Norvegia e Francia sul podio, Italia fuori dalla top 10 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16. oasport.it scrive
LIVE! Biathlon, domenica 30 novembre, staffetta mista e single mixed, diretta e aggiornamenti: Wierer, Giacomel, Vittozzi, Hofer, Auchentaller - Alle 14:00 c'è la Single Mixed, mentre alle 16:40 la classica Mixed 2+2. Riporta eurosport.it