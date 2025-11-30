LIVE Biathlon Staffetta mista Östersund 2025 in DIRETTA | tutte a scuola da Dorothea e Italia ancora davanti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON DALLE 14.00 GIRO 812 – Braisaz si porta a +18?6 dall’Italia, in mezzo c’è la Norvegia di Knotten. GIRO 812 – Adesso vediamo quanto guadagnerà su di noi la Francia. Sono già 10? tirati giù dopo 800 metri di giro. GIRO 812 – Schema di gara da sogno, ricordiamo che poi c’è Lisa! Braisaz in piedi troverà lo zero? Mamma mia, Braisaz con una ricarica e un pasticcio col caricatore paga 34? da Wierer! Che serie della pusterese! Sbaglia un a volta Braisaz! Non ha sbagliato Knotten ma paga 6? all’uscita. DOROTHEA, SEI FANTASTICA! MAMMA MIA WIERER! ESCE QUANDO BRAISAZ DEVE ANCORA INIZIARE A SPARARE” POLIGONO 58 – Braisaz, Wierer, Levins e Knotten insieme. 🔗 Leggi su Oasport.it

