LIVE Biathlon Staffetta mista Östersund 2025 in DIRETTA | l’Italia torna sul podio dopo il digiuno della passata stagione

Si chiude qui la DIRETTA LIVE della staffetta mista tradizionale di Östersund, ci ritroviamo martedì quando comincerà la coppa del mondo con le gare individuali! Un saluto sportivo! 17:47 CLASSIFICA STAFFETTA MISTA Östersund: FRANCIA 1:05.16. ITALIA 0+8 +27?. NORVEGIA 1+7 +1'05". Finlandia 1+9 +1'46". Cechia 0+5 +1'46". USA 0+12 +1'54. 17:46 MVP senza dubbio Lukas Hofer, 1010 clamoroso dell'altoatesino che è valso oro contro Perrot e Botn. 17:45 Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi! Ci prendiamo il secondo podio consecutivo, dopo quello della staffetta femminile di ieri.

