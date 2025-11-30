LIVE Biathlon Staffetta mista Östersund 2025 in DIRETTA | l’Italia sogna la vittoria sulle nevi svedesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON DALLE 14.00 16:25 La Francia è la netta favorita perché schiera una formazione quasi tipo con Jacquelin e Perrot con Braisaz e Jeanmonnot che chiuderanno. 16:24 Al pari degli azzurri parte la Svezia, che ha però solo Ponsiluoma e Hanna Oeberg della tipica formazione più forte. Samuelsson ha vinto la single Mixed con Halfvaon. 16:20 Tra circa 20’ partirà la staffetta mista tradizionale dalle nevi svedesi. L’Italia sogna un altro podio, ma potrebbe recitare anche il ruolo di protagonista insieme alla Francia, per vincerla! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta mista tradizionale e olimpica che anticipa la tappa inaugurale di Coppa del Mondo di Biathlon 2025-2026 dalla località svedese di Östersund, da sempre terreno fertile azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

