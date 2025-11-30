LIVE Biathlon Staffetta mista Östersund 2025 in DIRETTA | l’Italia schiera il miglior quartetto possibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON DALLE 14.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta mista tradizionale e olimpica che anticipa la tappa inaugurale di Coppa del Mondo di Biathlon 2025-2026 dalla località svedese di Östersund, da sempre terreno fertile azzurro. Dopo il podio delle ragazze ieri nella staffetta mono sesso, si sogna in grande (con credenziali maggiori) anche nel format che prima di tutti ci ha lanciato tra i grandi del Biathlon mondiale a partire dal 2014. Quel bronzo olimpico di Sochi vedeva in squadra Wierer e Hofer, che quest’oggi prenderanno il via nella Staffetta mista tradizionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Östersund 2025 in DIRETTA: l’Italia schiera il miglior quartetto possibile

