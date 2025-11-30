LIVE Biathlon Staffetta mista Östersund 2025 in DIRETTA | Italia davanti dopo la prima frazione ora Hofer!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON DALLE 14.00 ESCE LUKAS DAVANTI, con Perrot e Botn a 5?, che gli potranno dare grande mano! Eliminata la Germania, sbaglia anche Ponsiluoma! POLIGONO 38 – Sono 4? di margine per gli USA, siamo al tiro. GIRO 412 – Hofer è nel gruppo e non sta forzando, importantissimo prendere i bersagli oggi! GIRO 412 – Prende e se ne va Campbell Wright, che biathleta! Ci sono Botn per la Norvegia, Perrot per la Francia, Kaiser per la Norvegia, Hofer ovviamente per l’Italia. PRIMO CAMBIO – E allora, un nulla di fatto dopo la prima frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un buongiorno #ItaliaTeam con la staffetta femminile di biathlon sul podio di Coppa del Mondo! Wierer e Vittozzi segnano il miglior tempo nelle rispettive frazioni, spettacolari come quelle di Carrara e Auchentaller… Poteva iniziare meglio la #RoadToMila - facebook.com Vai su Facebook
Un buongiorno #ItaliaTeam con la staffetta femminile di biathlon sul podio di Coppa del Mondo! Wierer e Vittozzi segnano il miglior tempo nelle rispettive frazioni, spettacolari come quelle di Carrara e Auchentaller… Poteva iniziare meglio la #RoadToMila Vai su X
LIVE Biathlon, Staffetta mista Östersund 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna la vittoria sulle nevi svedesi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON DALLE 14. Lo riporta oasport.it
LIVE Biathlon, Single Mixed Relay 2025 in DIRETTA: trionfo svedese sulla neve di casa! Norvegia e Francia sul podio, Italia fuori dalla top 10 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16. oasport.it scrive
L’Italbiathlon a caccia di un altro podio nella Staffetta Mista di Oestersund, tante nazioni fanno turnover - 40 il via della prima staffetta mista in format olimpico della stagione: a Oestersund si chiude il primo weekend di gare, un antipasto di quello che vedremo dalla ... neveitalia.it scrive