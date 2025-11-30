CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON DALLE 14.00 ESCE LUKAS DAVANTI, con Perrot e Botn a 5?, che gli potranno dare grande mano! Eliminata la Germania, sbaglia anche Ponsiluoma! POLIGONO 38 – Sono 4? di margine per gli USA, siamo al tiro. GIRO 412 – Hofer è nel gruppo e non sta forzando, importantissimo prendere i bersagli oggi! GIRO 412 – Prende e se ne va Campbell Wright, che biathleta! Ci sono Botn per la Norvegia, Perrot per la Francia, Kaiser per la Norvegia, Hofer ovviamente per l’Italia. PRIMO CAMBIO – E allora, un nulla di fatto dopo la prima frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Östersund 2025 in DIRETTA: Italia davanti dopo la prima frazione, ora Hofer!