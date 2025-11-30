CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.40 14.35: Per il momento è tutto, appuntamento alle 16.40 per la staffetta mista. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 14.33: La precisione ha fatto la differenza per la Svezia che ha utilizzato solo 3 ricariche. Bene anche la Norvegia, mentre la Francia con Claude ha concesso qualcosa di troppo dovendo ricorrere anche a un giro di penalità. Gara senza infamia e senza lode per gli azzurri che avevano la possibilità di centrare la top 10 che era l’obiettivo della vigilia 14.32: Quinta Austria, sesta Svizzera, settima Polonia, ottava Finlandia, nona Slovenia, decima Estonia e undicesima l’Italia, non troppo precisa con ben 11 ricariche a 2’24” 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Biathlon, Single Mixed Relay 2025 in DIRETTA: trionfo svedese sulla neve di casa! Norvegia e Francia sul podio, Italia fuori dalla top 10