LIVE Biathlon Single Mixed Relay 2025 in DIRETTA | gara che può riservare sorprese

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della single mixed relay di Oestersund (Svezia), prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Primo appuntamento stagionale con questo format che assegnerà le medaglie olimpiche a Milano Cortina sulla pista di Anterselva. Oggi partiranno gli uomini e chiuderanno le donne. La nazione favorita per questa gara è la Norvegia che schiera un big come Sturla Holm Laegreid e Maren Kirkeeide. Attenzione anche alla Francia. I due francesi sono Quentin Fillon Maillet, secondo ieri nella staffetta maschile, e Camille Bened, uno dei nomi meno in vista della Nazionale transalpina. 🔗 Leggi su Oasport.it
