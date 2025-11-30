LIVE Biathlon Single Mixed Relay 2025 in DIRETTA | Braunhofer ed Auchentaller outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della single mixed relay di Oestersund (Svezia), prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Primo appuntamento stagionale con questo format che assegnerà le medaglie olimpiche a Milano Cortina sulla pista di Anterselva. Oggi partiranno gli uomini e chiuderanno le donne. La nazione favorita per questa gara è la Norvegia che schiera un big come Sturla Holm Laegreid e Maren Kirkeeide. Attenzione anche alla Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Single Mixed Relay 2025 in DIRETTA: Braunhofer ed Auchentaller outsider

