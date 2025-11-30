LIVE Alle 18 Atalanta-Fiorentina | Palladino ritrova i viola confermati Scamacca e Lookman
Il tecnico nerazzurro contro la sua ex squadra cerca la prima vittoria in A con la Dea. Vanoli per lasciare l'ultimo posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Atalanta-Fiorentina, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA Vai su X
Radio1 Rai. . #Calcio Domenica di campionato con 4 partite. Lecce-Torino. Pisa-Inter alle 15. Atalanta-Fiorentina alle 18. Su tutte spicca il posticipo dell'Olimpico #Roma #Napoli alle 20.45. Giorgio Germanò #GR1 Tutte le radiocronache con #TuttoilCalcioMin - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentina di Domenica 30 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Segnala calciomagazine.net
Atalanta-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La Dea di Raffaele Palladino ospita alla New Balance Arena la Viola di Paolo Vanoli: avvio di stagione complicato per entrambe le squadre ... Come scrive tuttosport.com
Serie A, Atalanta-Fiorentina LIVE dalle 18 - La nuova Atalanta di Raffaele Palladino cerca la prima vittoria interna dopo due trasferte dal sapore diametralmente opposto nelle prime due uscite con l'allenatore subentrato a Juric. Secondo msn.com