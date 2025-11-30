LIVE Alle 17 il GP del Qatar | Piastri in pole Norris può vincere il Mondiale Le Ferrari partono dietro
Il britannico è padrone del proprio destino già a Doha; al via scatterà dalla seconda posizione, terzo Verstappen. Leclerc partirà decimo, Hamilton 17°. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
