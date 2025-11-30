Litiga con il fidanzato 38enne scende in strada e si spara un colpo in testa

Camminava barcollando lungo la strada deserta, le luci gialle dei lampioni che disegnavano ombre frastagliate sul marciapiede. Chi l'ha vista racconta di un silenzio innaturale, rotto solo da un lamento flebile, quasi soffocato dal rumore distante di qualche automobile. Un passante si è fermato di colpo, prima incredulo, poi raggelato alla vista della donna accasciata a terra, le mani sporche di sangue, lo sguardo perso nel vuoto come chi ha oltrepassato un limite invisibile. È in quegli attimi concitati che qualcuno ha composto il numero dei soccorsi. Quando l'ambulanza è arrivata, gli operatori del 118 l'hanno trovata ancora semicosciente, distesa sull'asfalto, ferita alla testa.

