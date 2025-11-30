Litiga con il coinquilino e decide di evadere dai domiciliari | Fatemi tornare in carcere altrimenti qui finisce male

30 nov 2025

«É meglio che vado in carcere altrimenti qui finisce male». È questa la frase che avrebbe pronunciato un 54enne residente a Napoli. L’uomo stava scontando la pena degli arresti domiciliari per droga e aveva trovato un amico disposto a ospitarlo. Almeno fino a questa stamattina, quando il 54enne si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Napoli, nel quartiere Scampia. La visita ai carabinieri. Quando ha citofonato, i militari lo hanno riconosciuto immediatamente. L’uomo ha raccontato di essere evaso dagli arresti domiciliari e di voler andare in galera: «É meglio che vado in carcere altrimenti qui finisce male». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

