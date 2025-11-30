Litiga col marito per l'acquisto di un cavallo | 38enne scende in strada e si spara alla testa a Nole

Il dramma a Nole Canavese. A seguito del colpo, la 38enne è rimasta a terra in stato di semi incoscienza, è stata soccorsa dal personale 118 e trasportata all'ospedale Ciriè in codice rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

“Ho una grande nostalgia del passato, perché avevo vicino a me un uomo che mi amava, che era comprensivo, che era dolce sì, abbiamo anche litigato tanto, ma eravamo in simbiosi” Iva Zanicchi si racconta a tutto tondo e ricorda il marito Fausto - facebook.com Vai su Facebook

Litiga col marito per l’acquisto di un cavallo: 38enne scende in strada e si spara alla testa a Nole - A seguito del colpo, la 38enne è rimasta a terra in stato di semi incoscienza, è stata soccorsa dal personale 118 e trasportata ... Come scrive fanpage.it