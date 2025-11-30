Litiga col marito per l'acquisto di un cavallo | 38enne scende in strada e si spara alla testa a Nole

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dramma a Nole Canavese. A seguito del colpo, la 38enne è rimasta a terra in stato di semi incoscienza, è stata soccorsa dal personale 118 e trasportata all'ospedale Ciriè in codice rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

litiga marito acquisto cavalloLitiga col marito per l’acquisto di un cavallo: 38enne scende in strada e si spara alla testa a Nole - A seguito del colpo, la 38enne è rimasta a terra in stato di semi incoscienza, è stata soccorsa dal personale 118 e trasportata ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Litiga Marito Acquisto Cavallo