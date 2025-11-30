Lite in bar uomo muore otto mesi dopo il trauma cranico | donna a processo
Aveva spintonato un uomo durante una violenta lite in bar, e questi aveva riportato un grave trauma cranico. Intubato sul posto è stato poi ricoverato in ospedale e, circa otto mesi dopo il fatto, è deceduto. Per la donna che lo aveva spinto, inizialmente a processo per lesioni aggravate, ora il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
