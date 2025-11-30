L’Italia batte la Lituania per 82-81 all'ultimo secondo | primo successo per coach Luca Banchi

30 nov 2025

L'Italbasket si impone 82-81 sulla Lituania in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. Procida guida i marcatori con 24 punti, mentre Banchi conquista il suo primo successo sulla panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

