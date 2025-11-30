L’Italia batte la Lituania per 82-81 all'ultimo secondo | primo successo per coach Luca Banchi
L'Italbasket si impone 82-81 sulla Lituania in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. Procida guida i marcatori con 24 punti, mentre Banchi conquista il suo primo successo sulla panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Basket, qualificazioni Mondiali: l'Italia batte all'ultimo respiro 82-81 la Lituania - Azzurri in svantaggio all'intervallo lungo, poi decide il canestro a 7.
L'Italia batte la Lituania per 82-81 all'ultimo secondo: primo successo per coach Luca Banchi - L'Italia strappa una vittoria in extremis in Lituania nel lungo percorso verso la FIBA World Cup 2027, imponendosi 82-