Liste d' attesa Conforti e Arcidiacono del Pd | Sulla sanità la destra si agita a Parma ma resta muta a Roma
"Pietro Vignali denuncia con flash mob le liste d'attesa a Parma - scrivono in una nota Caterina Conforti e Marco Alfredo Arcidiacono a nome del Forum Sanità&Welfare del Pd di Parma - ma dimentica i dati certi: il Governo Meloni ha promesso 1,3 milioni di prestazioni extra col Piano 2025-2027. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Per affrontare davvero le liste di attesa bisogna sapere dove il sistema si inceppa: in quali ospedali si fanno troppe visite a pagamento a scapito di chi usa il Servizio sanitario nazionale, fino a che ora lavorano tac e risonanze, chi non rispetta i tempi massimi
Liste attesa meno lunghe in Molise, migliorano performance - Dall'ultimo monitoraggio disponibile dell'Azienda sanitaria regionale del Molise sulle liste di attesa relativo al quarto bimestre 2025, i dati che emergono sembrano conf
Liste d'attesa, in Sardegna record negativo: allarme per il Centro Italia. Male anche la Lombardia - Il dato dei cittadini che rinunciano a visite, analisi ed esami a causa delle liste d'attesa (o perché non si possono permettere in alternativa di pagare di tasca propria) mostra un'Italia in