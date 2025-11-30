Lista stupri lettera aperta dei genitori delle ragazze | Gesto antico quanto il patriarcato stesso

Domani mattina, al liceo Giulio Cesare di Roma, lo scritto sarà letto in tutte le classi. Ribadito l’invito agli autori del gesto: “ Continuerete a nascondervi o vi assumerete le vostre responsabilità?”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Lista stupri, lettera aperta dei genitori delle ragazze: “Gesto antico quanto il patriarcato stesso”

Argomenti simili trattati di recente

Lista degli stupri al Liceo Giulio Cesare, l’intervista a una delle ragazze: “Provo ribrezzo e tanta rabbia” Link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

La “lista degli stupri” scoperta su un muro del Liceo Giulio Cesare di Roma è indegna, vergognosa e riprovevole. Fa riflettere su come il dibattito di questi giorni sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole sia surreale, tra consenso informato, finto moralismo Vai su X

Lista stupri, lettera aperta dei genitori delle ragazze: “Gesto antico quanto il patriarcato stesso” - Domani mattina, al liceo Giulio Cesare di Roma, lo scritto sarà letto in tutte le classi. Secondo repubblica.it

Genitori scrivono lettera ai responsabili della “lista stupri” del Giulio Cesare: “Non ci volteremo dall’altra parte” - Ma so che avete risposto con la violenza perché non avevate altri argomenti": una lettera da parte dei genitori sarà letta ... Da fanpage.it

«Gesto antico quanto il patriarcato», la lettera dei genitori agli autori della «lista degli stupri» nei bagni del liceo: «Usate la violenza perché non avete argomenti» - La lettera è firmata «da una madre e un padre, due che non si voltano dall'altra parte» ed è indirizzata direttamente agli autori delle scritte ... Come scrive open.online