Lista degli stupri nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma il ministro Valditara invoca sanzioni immediate

Valditara parla di un "fatto grave che va indagato e sanzionato duramente", riferendosi alla lista degli stupri trovata in un liceo di Roma. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lista degli stupri nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma, il ministro Valditara invoca sanzioni immediate

Una “lista stupri” con i nomi delle studentesse in un liceo romano. “Proviamo rabbia e frustrazione”, dicono le ragazze. #Tg1 Elena Bigioggero Vai su X

Una “lista stupri” con i nomi delle studentesse in un liceo romano. “Proviamo rabbia e frustrazione”, dicono le ragazze. #Tg1 Elena Bigioggero - facebook.com Vai su Facebook

Nel bagno del liceo Giulio Cesare di Roma è stata appesa la “lista degli stupri” - Ferma condanna della dirigente scolastica Paola Senesi e del mondo della politica ... Riporta avvenire.it

«Lista stupri» nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma, sulla parete i nomi delle studentesse da violentare - Un elenco di nomi femminili tracciati con un pennarello rosso accanto alla scritta "Lista stupri". Come scrive ilmattino.it

Al liceo Giulio Cesare di Roma compare la «lista stupri» con nomi veri di ragazze, una studentessa: «Non è un caso isolato. Pochi giorni fa alcuni si sono fatti un video ... - La scritta è comparsa dentro al bagno dei maschi al secondo piano dell'istituto scolastico romano. Secondo vanityfair.it