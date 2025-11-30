Lista degli stupri al liceo a Roma in un bagno dei maschi L’ira di Valditara | Indagheremo

Roma, 29 novembre 2025 – I nomi e i cognomi di una decina di studentesse scritti in rosso e la dicitura ‘lista stupri’ in un bagno del maschi al secondo piano del liceo classico Giulio Cesare a Roma. Come un elenco di bersagli. La denuncia è dei rappresentanti d’istituto e del collettivo antifascista Zero Alibi. “Un fatto grave che va indagato e sanzionato duramente. Con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere»” fa sapere il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, mentre la dirigente scolastica dell’istituto Paola Senesi li definisce “ottusi graffiti vandalici” e ribadisce “la condanna nei confronti di qualsivoglia stereotipo e violenza di genere sia essa fisica, verbale, psicologica o digitale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

