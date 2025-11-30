Bisogna andare nel campo di al Hol, nel nord est della Siria, per trovare i resti dell’ Isis, lo stato Islamico di Siria e Iraq. Oltre 60 mila persone, per la maggior parte famiglie e bambini di combattenti che avevano aderito all’ideologia di Abu Bakr al Baghdadi, l’autoproclamato califfo di un’emirato che controllava nel 2017 un territorio grande come la Gran Bretagna, sono oggi prigionieri in un carcere a cielo aperto. Ma l’Isis non è sparito perché è solo l’ultima forma conosciuta di un malessere che ha colpito parti delle popolazioni arabe di Siria e Iraq, coinvolte nei recenti conflitti, e giovani europei marginalizzati nelle periferie del vecchio continente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Isis non è scomparso perché il fondamentalismo è un’idea e le cause che lo hanno generato non sono state eliminate | l’analisi