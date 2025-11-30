L' irruzione poi il pestaggio | cosa è successo ai tre italiani in Cisgiordania
Non si fermano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Questa volta a essere presi di mira sono quattro cooperanti, tre italiani e un canadese, attaccati a Ein al Duyuk, un villaggio vicino a Gerico. Dieci settler a volto coperto hanno circondato la casa dove risiedevano i quattro attivisti, hanno fatto irruzione, picchiato i cooperanti e rubato passaporti e cellulari. “I tre italiani non sono in gravi condizioni", ha confermato il ministro degli esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tg2. . Le drammatiche notizie che arrivano dal #Medioriente. 3 attivisti italiani e un canadese sono rimasti feriti in un attacco dei coloni israeliani che hanno fatto irruzione nella casa dove alloggiavano vicino a #Gerico, in #Cisgiordania - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di Francesca Albanese sull'irruzione di alcuni militanti pro-Pal nella redazione de La Stampa, avvenuta ieri, sono semplicemente incredibili: come si fa a parlare di 'monito perché la stampa torni a fare il proprio lavoro'? Un atteggiamento incredibile, Vai su X
Meteo: nei Prossimi Giorni irruzione di aria russa e maltempo, cosa dobbiamo aspettarci - Fuori gli ombrelli e gli indumenti pesanti, nei prossimi giorni l'atmosfera sarà fortemente influenzata da una vera e propria irruzione di aria russa, destinata a provocare maltempo intenso su molte ... Riporta ilmeteo.it