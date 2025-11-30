Non si fermano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Questa volta a essere presi di mira sono quattro cooperanti, tre italiani e un canadese, attaccati a Ein al Duyuk, un villaggio vicino a Gerico. Dieci settler a volto coperto hanno circondato la casa dove risiedevano i quattro attivisti, hanno fatto irruzione, picchiato i cooperanti e rubato passaporti e cellulari. “I tre italiani non sono in gravi condizioni", ha confermato il ministro degli esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - L'irruzione, poi il pestaggio: cosa è successo ai tre italiani in Cisgiordania