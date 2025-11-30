L' Inter vince 2-0 a Pisa | la doppietta di Lautaro rilancia Chivu a -1 dalla vetta?Atalanta-Fiorentina | live 0-0

Xml2.corriere.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una doppietta di Lautaro premia una brutta Inter a Pisa. In classifica gli uomini di Chivu si riportano così a -1 dal Milan. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

