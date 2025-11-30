L' Inter soffre a Pisa ma Lautaro la fa sorridere due volte
La sciarpata della curva pisana a cinque minuti dalla fine, con il risultato ormai in ghiaccio (2-0) per l'Inter, e gli applausi dello stadio ai toscani sono - con la doppietta di Lautaro che dà all'Inter la vittoria - le cose più significativa di Pisa-Inter. La squadra di Chivu che si prende i tre punti e la vetta nonostante una prestazione abbondantemente insufficiente, raddrizzata grazie alle indubbie migliori individualità dei nerazzurri ospiti. Per i padroni di casa finisce la striscia di sei risultati utili mentre la vittoria del Lecce nel match dell'ora di pranzo rende la domenica ancora più amara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
