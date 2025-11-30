L’Inter cambia spartito | sofferenza e vittoria a Pisa
Stufa di perdere sempre la stessa partita, l’Inter ha deciso di cambiare copione a Pisa e di vincere per una volta una sfida “sporca”. Era già successo a Verona, a dir la verità, e lì era servita anche una notevole dose di buona sorte con l’autorete a tempo quasi scaduto senza la quale i ragazzi di Chivu avrebbero lasciato al Bentegodi due punti preziosi. A Pisa, invece, l’Inter ha fatto tutto il contrario di quanto messo in campo nel derby e a Madrid: ha rischiato più dell’avversario, creato meno (prima della doppietta di Lautaro Martinez la statistica degli xGoal premiava i padroni di casa), giocato sotto ritmo e vinto. 🔗 Leggi su Panorama.it
