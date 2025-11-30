L' inferno è il primo romanzo horror della storia
Quante volte abbiamo detto che il mondo attuale sembra precipitato all’inferno? Riflettendo soltanto un attimo, scopriamo che forse il male non ha mai lasciato l’animo umano, e quel «Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza», il verso più famoso di Dante Alighieri, sembra dimenticato. Come in un gioco del destino, in una partita a scacchi con la sopravvivenza dell’umana stirpe, ecco tornare in scena la Divina Commedia. Sì, è vero, non ha mai abbandonato i banchi di scuola, ma in questi giorni eccola tornare in libreria, in vesti sontuose, come fosse una novità. Paradossale? No, in una tale veste non l’avevamo mai vista, è quella che le ha regalato Blackie edizioni, con il titolo Divina Commedia Liberata-Inferno, nella collana Liberati e ridefinita nel sottotitolo Il primo romanzo dell’orrore (pag. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Alcune immagini dal primo Regno dell'oltretomba! , . ., Officina Teatro vi invita nuovamente nell'INFERNO di Dante - Azione teatrale itinerante ipogea. - facebook.com Vai su Facebook
Inferno, il nuovo romanzo di Dan Brown è già un best-seller mondiale - L'uscita di quello che ha già dimostrato essere un nuovo capolavoro letterario ha visto milioni e milioni di lettori recarsi in libreria lo scorso 14 maggio per ... Si legge su it.blastingnews.com
Gabriele Feron, Il giostraio dell’inferno: “Un romanzo che unisce ricerca storica e visioni horror” - L’imprenditore e scrittore toscano, dopo il suo esordio con Extralunare, pubblica per Pav Edizioni una storia dai risvolti danteschi: “Porto il lettore nel Purgatorio, dove una giostra diventa ... Secondo adnkronos.com