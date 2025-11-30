L' inferno è il primo romanzo horror della storia

Quante volte abbiamo detto che il mondo attuale sembra precipitato all’inferno? Riflettendo soltanto un attimo, scopriamo che forse il male non ha mai lasciato l’animo umano, e quel «Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza», il verso più famoso di Dante Alighieri, sembra dimenticato. Come in un gioco del destino, in una partita a scacchi con la sopravvivenza dell’umana stirpe, ecco tornare in scena la Divina Commedia. Sì, è vero, non ha mai abbandonato i banchi di scuola, ma in questi giorni eccola tornare in libreria, in vesti sontuose, come fosse una novità. Paradossale? No, in una tale veste non l’avevamo mai vista, è quella che le ha regalato Blackie edizioni, con il titolo Divina Commedia Liberata-Inferno, nella collana Liberati e ridefinita nel sottotitolo Il primo romanzo dell’orrore (pag. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

