Linea verde del 30 novembre scopri l’abruzzo e le sue meraviglie

La programmazione televisiva di domenica 30 novembre propone un appuntamento di approfondimento territoriale su Rai 1 con Linea Verde. La trasmissione, condotta da un affiatato trio di conduttori, si dedica all’esplorazione delle ricchezze naturali, culturali e tradizionali di un’area specifica. Questo episodio è dedicato all’ Abruzzo, regione che si distingue per paesaggi che spaziano tra il mare dell’Adriatico e i monti degli Appennini. l’episodio di Linea Verde del 30 novembre: focus sull’Abruzzo. La conduzione è affidata a Peppone Calabrese, Margherita Granbassi e Fabio Gallo. La loro esplorazione porta gli spettatori alla scoperta delle tradizioni e delle particolarità del territorio abruzzese, con un’attenzione particolare alle celebrazioni delle Glorie di San Martino. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

